У США почти нет времени для противодействия Covid-19, заявил глава Минздрава

У США осталось не так много времени, чтобы поставить под контроль распространение коронавирусной инфекции в стране, заявил министр здравоохранения Алекс Азар. Об этом пишет Financial Times.

По словам главы ведомства, «окно возможностей закрывается». «Мы должны действовать, принимать меры должен каждый из нас в отдельности, ответственно. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, мы должны носить маски», – сказал он, а также призвал власти страны усилить тестирование на Covid-19 и активизировать усилия по сбору плазмы у переболевших людей, так как это поможет в лечении инфицированных.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в США насчитывается 2 млн 549 тыс. случаев заражения Covid-19. Почти 126 тыс. пациентов умерли от коронавируса или вызванных им осложнений. Выздоровели более 685 тыс. человек.

На США приходится около четверти всех выявленных в мире случаев заражения и смертей. Только в Нью-Йорке умерли более 30 тыс. человек. Глава американского минздрава отметил, что в ряде штатов скорость распространения инфекции продолжает расти. По его словам, южные штаты слишком рано отказались от карантинных мер. Так, например, департамент здравоохранения Флориды сообщил о 8 530 новых случаях за сутки, 28 июня – число Covid-19 среди больных удвоилось за пару недель. Тяжелая эпидемиологическая обстановка также сложилась в Аризоне, Техасе и Южной Каролине.

По данным CNN на 28 июня, только в двух штатах из 50 сообщили о сокращении прироста новых случаев коронавируса – это Коннектикут и Род-Айленд. По мнению экс-главы Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Тома Фридена, смертность в США еще не достигла пика. Он считает, что в июле от инфекции в США умрут еще не менее 15 тыс. человек.

Вашингтон, Иван Гридин

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