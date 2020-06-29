От коронавируса во всем мире умерло более полумиллиона человек

Во всем мире от коронавирусной инфекции, которая началась в декабре прошлого года в Китае, умерло уже более полумиллиона человек.
Согласно данным университета Джона Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости и смертности по всему миру, число погибших в настоящее время составляет 501 206 человек, самый высокий процент летальности – в США, более 120 тысяч – это более четверти от общего количества смертей во всем мире.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире в выходные превысило 10 миллионов.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 29.06.20
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