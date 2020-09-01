Смертность от коронавируса во всем мире превысила 850 тысяч, а число случаев заболевания – 25 миллионов

Москва, Сентябрь 01 (Новый День, Елена Васильева) –

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса во вторник, 1 сентября, число смертей, связанных с коронавирусом, во всем мире достигло 850 596 человек. Общее же число заражений составило 25 488 239 человек.

Наибольшее количество случаев коронавирусной инфекции и смертей в мире зафиксировано в США, за ними следуют Бразилия и Индия.

Отметим, что в России официально зарегистрирован 1 миллион 48 случаев заражения коронавирусом. Безусловное лидерство по числу заболевших за день удерживает Москва. Столичные медики выявили 641 случай заражения. На второй строке антирейтинга расположился Санкт-Петербург (+185), на третьей – Подмосковье (+156). Замыкают пятерку Ростовская (+133) и Нижегородская (+132) области.

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