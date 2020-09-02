Гавана ввела ночной комендантский час

В Гаване введен ночной комендантский час из-за возобновления роста числа случаев коронавируса. Данная мера начала действовать 1 сентября и продлится, минимум, две недели.

Кубинские власти изо всех сил пытались контролировать вторую волну вспышки коронавируса в Гаване, но вышло не очень успешно.

Со вчерашнего дня жителям нельзя будет выходить из дома с 19:00 и до пяти часов утра (в противном случае, на нарушителя будет наложен штраф в 120 долларов). Кроме того, губернатор Гаваны Рейнальдо Гарсиа Сапататакже запретил горожанам выезжать в другие провинции Кубы.

Также увеличены штрафы за не ношение масок и публичное употребление алкоголя.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на Кубе зарегистрировано в общей сложности 3806 случаев коронавируса и 92 случая смерти.

Гавана, новый День, Елена Васильева

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