Симптомы коронавируса могут проявляться намного дольше, чем предполагалось изначально.

Спустя несколько месяцев после начала пандемии, которая затронула более 25 миллионов человек по всему миру, общественность и эксперты в равной степени узнают, что последствия Covid-19 могут длиться дольше, чем ожидалось.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что большинство американцев с положительным результатом теста на коронавирус могут вернуться на работу или в школу через десять дней после появления симптомов, если болезнь не требует госпитализации. Но новое исследование показывает, что вирус и его симптомы часто продолжают проявлять себя и спустя 14 дней.

Согласно исследованию, опубликованному во вторник в Британском медицинском журнале, пациентам, возможно, придется подождать более месяца перед повторным тестированием, чтобы узнать, избавились ли они от вируса.

Исследование также предполагает, что примерно каждый пятый отрицательный результат теста является ложноотрицательным, а это означает, что многие продолжают распространять вирус после отрицательного результата теста, даже не подозревая об этом.

Даже после отрицательного результата теста многие сообщают, что их симптомы – от болей до потери обоняния, тумана в голове, и плохого настроения – могут длиться несколько месяцев, сообщает CNN.

«Мы думаем, что это долгосрочное повреждение может частично быть связано с повреждением сосудов, своего рода следом, который вирус оставляет, даже когда он ушел из тела», – рассказал доктор Уильям Ли Крису Куомо в интервью CNN, добавив, что исследователи видели, как вирус повреждает кровеносные сосуды по всему телу.

Москва, Елена Васильева

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