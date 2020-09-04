Бэтмен заболел коронавирусом

Роберт Паттинсон, исполняющий главную роль в фильме про супергероя Бэтмена, заразился коронавирусом. Съемки новой части картины пришлось приостановить. Об этом сообщает Vanity Fair.

Киностудия Warner Bros. подтвердила, что член съемочной группы инфицирован, но не стала раскрывать имя заболевшего.

«Результаты анализов на Covid-19, взятых у участника съемок «Бэтмена», были положительными. Он изолирован в соответствии с установленными правилами. Съемки временно прекращены», – сообщили в киностудии.

Очередной фильм франшизы про супергероя должен был выйти на экраны летом следующего года, однако съемочный процесс был отложен из-за пандемии коронавируса. Премьеру перенесли на октябрь 2021 года.

Лондон, Зоя Осколкова

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