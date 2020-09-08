Коронавирус не передается через еду или упаковку еды – эксперты

Коронавирус не передается через пищу. Международная комиссия по микробиологическим спецификациям пищевых продуктов (ICMSF) изучила доказательства того, что коронавирус может переноситься на еде или ее упаковке, и пришла к выводу, что их нет.

Данные выводы подтверждают более ранние сообщения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США об отсутствии реального риска заражения вирусом, вызывающим Covid-19, через употребление продуктов питания или через упаковку пищевых продуктов, сообщает CNN.

«На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что продукты питания, упаковка продуктов питания или способ обработки продуктов питания являются источником или важным путем передачи SARS-CoV-2, приводящего к Covid-19», – говорится в заявлении организации.

Тем не менее, по-прежнему благоразумно делать упор на соблюдение правил гигиены и не употреблять в пищу продукты без необходимой обработки.

Москва, Елена Васильева

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