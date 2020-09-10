Более 900 тысяч человек умерли в мире от коронавирусной инфекции

В среду вечером общее число погибших от коронавирусной инфекции нового типа превысило 900.000 человек. Таковы данные статистики, которую ведет университет Джонса Хопкинса. Точное число умерших на 9 сентября – 900 239 человек. На Соединенные Штаты приходится не менее 190 784 смертей от коронавируса – это самый большой показатель по всему миру. На втором месте по летальности – Бразилия, более 120 тысяч человек.

По данным университета Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев Covid-19 во всем мире составляет 27 719 952 человека.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 10.09.20

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