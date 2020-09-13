В Индии четвертые сутки регистрируется более 90 тысяч заболевших коронавирусом

В воскресенье утром Индия сообщила о более 94000 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом в стране четвертый день подряд регистрируется более 90000 новых случаев инфицирования.
По данным Министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии, в стране за последние сутки зарегистрирован 94 551 новый случай Covid-19 и 1114 новых случаев смерти из-за вируса, сообщает CNN.
Согласно официальным данным, в Индии зарегистрировано в общей сложности 4 754 356 случаев коронавируса, включая 78 586 случаев смерти с начала пандемии.
Из общего числа заболевших в Индии 3 702 595 пациентов выздоровели, а 973 175 человек пока проходят лечение.
Нью-Дели, Елена Васильева
Нью-Дели. Другие новости 12.09.20
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