Оксфордский университет возобновляет испытания вакцины от коронавирусом

AstraZenеса и Оксфордский университет возобновляют испытания вакцины против коронавируса. Напомним, они были остановлены около недели назад в связи с тем, что один из доброволец, получивший препарат, внезапно заболел. Какой точно ему был поставлен диагноз – официально не сообщается. Ряд СМИ сообщали о некоем воспалительном процессе в спинном мозге.

Как сообщается в официальном релизе Оксфордского университета , во всем мире около 18 000 человек получили вакцину в рамках испытания. «В таких крупных испытаниях, что ожидаемо, некоторые участники могут щаболеть. Каждый такой случай должен быть тщательно исследован, это необходимо для обеспечения безопасности вакцины», – говорится в пресс-релизе Оксфордского университета.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 13.09.20

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