В Израиле всем гражданам запретили отходить от дома дальше 500 м

Израиль вводит новый карантин в связи с коронавирусом. Три недели, начиная с минувшей пятницы, гражданам страны запрещено отходить от дома дальше, чем на 500 метров. Меры также включают запрет на проведение крупных собраний внутри и снаружи помещений. Больше десяти человек в помещении собираться не разрешено. Встречи на открытом воздухе лимитированы 20 участниками.

С помощью данных шагов правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху пытается обуздать распространение коронавируса.

Кроме того, в ближайшие три недели школы, торговые центры, отели и места проведения досуга будут закрыты. Будут работать только супермаркеты и аптеки. Люди могут уйти из дома ​​только в том случае, если им нужно по магазинам или обратиться к врачу. Можно ходить на работу, но только в том случае, если дистант невозможен.

Важные ограничения коснутся и вопросов отправления религиозных культов. Сотни тысяч евреев не смогут молиться в синагогах – они будут закрыты.

Напомним, что похожий карантин был введен Израилем в марте текущего года, когда люди могли покинуть свои дома только на расстоянии 100 метров, за исключением необходимых поездок к врачу или за покупками.

Нетаньяху и его правительство подвергаются критике со стороны граждан. По их словам, они не могут справиться с пандемией коронавируса. Например, первый национальный карантин помог сократить число инфицированных, но безработица в Израиле быстро выросла, а экономические условия в стране значительно ухудшились.

В последние недели израильтяне регулярно проводят акции протеста перед резиденцией премьер-министра. Но Нетаньяху утверждает, что, хотя количество случаев заболевания в стране велико, количество смертей в Израиле ниже, чем в других странах с аналогичными вспышками.

Ситуация с коронавирусом в Израиле в последние дни обострилась. Еврейское государство регистрирует около 4000 новых случаев заражения ежедневно. В настоящее время в стране 156 596 человек были инфицированы. На данный момент от COVID-19 скончались 1119 человек.

Тель-Авив, Елена Васильева

Тель-Авив. Другие новости 14.09.20

Слух дня: екатеринбургских учителей опрашивают о готовности привиться от Covid-19. / Сербских туристов, возвращающихся из-за границы, ждет строгий медицинский контроль. / На Ямале растет заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»