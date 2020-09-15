В Турции зафиксировано самое большое количество смертей от Covid-19 с начала мая

По данным министерства здравоохранения Турции за последние 24 часа в стране умерло 63 человека, у которых был выявлен коронавирус. Это самый высокий ежедневный показатель летальности, начиная с мая текущего года.

Ежедневно число положительных случаев заболевания Covid-19 в Турции растет неуклонно: за последние 24 часа было зарегистрировано 1716 новых случаев, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания с середины марта достигло почти 293000, сообщает CNN.

По данным министерства здравоохранения Турции, по меньшей мере, 1301 пациент находится в критическом состоянии. Согласно данным министерства, в Турции за последние 24 часа было проведено 112 563 теста.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа написал в Твиттере предупреждение о том, что уровень инфицирования не снижается, и призвал людей принять меры предосторожности.

Чтобы повлиять на скорость распространения инфекции среди населения накануне губернатор Стамбула запретил всяческие празднования и свадьбы на лодках – в последнее время в проливе Босфор стали популярны такого рода вечеринки, поскольку на суш действуют ограничения по количеству гостей.

Администрация Стамбула также вновь ввела запрет на концерты, фестивали и другие мероприятия на открытом воздухе.

Напомним, что Турции удалось снизить ежедневное число новых смертей и подтвержденных случаев в начале лета. До этого в Турции практиковались трехдневные карантины, выпадавшие на пятницу и выходные.

По словам министра здравоохранения, число новых случаев заболевания начало расти ближе к концу лета, эпицентрами признаны восточные провинции и столица Анкара, сообщает CNN.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 15.09.20

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