Китай закрывает весь город после трех случаев заражения Covid-19

Китай закрыл небольшой городок Жуйли на границе с Бирмой и начал тотальную проверку жителей после обнаружения трех случаев Covid-19, сообщила мэрия во вторник. Азиатская страна в течение нескольких месяцев сдерживает эпидемию на своей земле. Ежедневно выявляется лишь несколько новых пациентов, почти все из которых китайцы, вернувшиеся из-за границы и помещенные в карантин по прибытии.

Замкнутая коммуна Жуйли, в которой проживает 210 000 человек, расположена в провинции Юньнань (юго-запад страны) на границе с Бирмой. Это важный пункт пересечения границы между двумя странами. Все жители теперь должны оставаться дома и пройти тестирование на коронавирус, сообщила мэрия во вторник. Въезд и выезд из города запрещены.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 15.09.20

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