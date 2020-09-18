Пандемии Covid-19 9 месяцев – заразились более 30 миллионов человек

Пандемия коронавирусной инфекции, которая началась в середине декабря прошлого года в Китае, исполнилось 9 месяцев.

По данным отчета университета Джонса Хопкинса, в настоящее время во всем мире зарегистрировано не менее 30 003 378 случаев заражения Covid-19.

Коронавирус распространился по всему миру довольно быстро – через три месяца после регистрации первых случав в мире был зарегистрирован 1 миллион инфекций. 28 июня показатель заражений перешел через отметку в 10 миллионов случаев, и потребовалось всего двенадцать недель, чтобы утроить этот показатель.

Общее число погибших от коронавируса по всему миру составляет 943 203 человека, сообщает CNN.

На сегодняшний день Соединенные Штаты лидируют по количеству заражений и смертей от Covid-19. По подсчетам университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано не менее 6 669 322 инфекций и 197 554 случая смерти от этого заболевания.

По данным университета, на США, Индию и Бразилию вместе взятых приходится более 50% всех случаев коронавируса в мире.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 18.09.20

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