Израиль первым в мире повторно закрыл всю страну на ковидный карантин

В пятницу в Израиле вводится новый карантин по коронавирусу – он затронет всю территорию страны.

Такой режим будет действовать во время, когда в стране отмечаются основные осенние праздники – Рош ха-Шана (или Новый год), Йом Киппур (Судный день) и Суккот, или Праздник кущей, сообщает «Евроньюс».

Жители страны решением властей недовольны – они устроили накануне акции протеста. Им ответил глава кабмина Нитаньяху: «У нас не было иного выбора. Посмотрите, что происходило в австралийском штате Виктория, который гораздо больше по площади, чем Израиль при сопоставимом населении. Руководству Виктории пришлось принимать очень непростое решение. Точно так же, как и нам».

Впервые за все время своего существования будет полностью закрыта для посещения и богослужения Большая иерусалимская синагога, в других синагогах, а также у Стены плача количество молящихся будет строго ограничено. За соблюдением социального дистанцирования будут следить правоохранители.

Тель-Авив, Елена Васильева

Тель-Авив. Другие новости 18.09.20

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