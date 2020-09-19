Число новых случаев коронавируса в России вновь превысило 6000

В России за минувшие сутки зарегистрировано 6065 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Это максимальный показатель с 19 июля, когда в стране было выявлено 6109 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Напомним, 18 сентября сообщалось о 5905 подтвержденных случаях инфицирования Covid-19. Общее число случаев заражения в России достигло 1 097 251.

Новых заболевших не выявлено в Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Московской области (0,2%), а также в Москве, Чувашии, Чечне, Смоленской и Тульской областях (0,3%).

За сутки скончались 144 пациента. Наибольшая суточная смертность зафиксирована в Санкт-Петербурге, где умерли 18 больных. В Москве скончались 11 пациентов, в Самарской области – 9, в Свердловской – 8. По шесть смертей от коронавируса зарегистрировано в четырех регионах – Краснодарском крае, Московской, Ростовской и Омской областях. Еще в 35 регионах скончались от одного до пяти пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 19 339.

В Москве за сутки выявлено 825 случаев заражения коронавирусом. В топ-5 по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+212), Ростовская (+180), Московская (+175) и Нижегородская (+164) области. Больше ста новых случаев инфицирования выявлено еще в 9 регионах – Воронежской области (+159), Ставрополье (+139), Кемеровской (+135), Свердловской (+125), Ульяновской (+121), Самарской (+115), Саратовской (+110) областях и по 101 – в Красноярской крае и Оренбургской области.

За день в России излечились от коронавирусной инфекции 5255 человек. Общее число выздоровевших выросло до 906 462 человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 30,51 млн случаев заражения Covid-19, скончались почти 952 тыс. человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,72 млн случаев, Индии (5,3 млн) и Бразилии (4,49 млн). Россия остается на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.09.20

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