«Мы на грани падения»: премьер Канады объявил о начавшейся в стране второй волне Covid-19

В Канаду пришла вторая волна коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в обращении к нации. Он предупредил, что новая вспышка может стать хуже первой волны Covid-19, которая была весной, сообщает телеканал CTV News.

По словам Трюдо, в четырех крупнейших провинциях Канады уже вовсю идет вторая волна коронавируса. «Мы на грани падения, которое может быть значительно хуже того, что было весной», – заявил премьер, отметив, что вторую волну инфекции еще не поздно взять под контроль. Для этого следует носить маски, соблюдать социальную дистанцию и привиться от гриппа, подчеркнул Трюдо.

В Канаде на сегодняшний день зарегистрировано почти 150 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 9 234 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. С 21 сентября в стране ежедневно выявляют более 1000 заболевших Covid-19, тогда как в июле-августе регистрировалось от 200 до 500 случаев инфицирования в сутки.

Ранее о второй волне коронавируса заявили власти Великобритании, Франции, Испании, Чехии и Израиля. Власти Израиля ввели повторный каратин, чтобы обуздать резкий подъем заболеваемости.

Оттава, Наталья Петрова

Оттава. Другие новости 24.09.20

Для россиян, вернувшихся из-за рубежа, вводят обязательную изоляцию. / В общежитии УрФУ выявлен студент с коронавирусом, всех соседей изолировали. / Ученые рассказали о благоприятных условиях для распространения Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»