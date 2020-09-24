Израиль, ушедший на карантин, намерен еще больше ужесточить его

Израиль, который уже почти неделю живет в карантине из-за ккоронавируса, снова ужесточает требования к населению. Напомним, это первая в мире страна, которая объявила повторный тотальный локдаун из-за пандемии. Он начался в минувшую пятницу.

Спустя неделю правительство станы пришло к выводу, что принятых мер недостаточно для сдерживания инфекции – число новых случаев коронавируса продолжает расти.

Новые правила – результат часовых дебатов в кабинете министров Израиля. Высокопоставленные законодатели изо всех сил пытались разработать единый план борьбы с пандемией.

«Чтобы спасти жизни израильских граждан, мы сейчас обязаны ввести полное закрытие на две недели – с этой пятницы до окончания Симхат Тора», – сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в начале заседания кабинета министров. По его мнению, главное сейчас – спасти жизни израильтян, сообщает CNN.

Более жесткие ограничения, которые, как предполагается, будут действовать в ближайшие две недели, включают в себя полное прекращение работы всех отраслей, кроме тех, что считаются необходимыми и важными, например, речь идет о продовольственных магазинах и аптеках. Рынки под открытым небом будут закрыты.

Молитва и акции протеста будут разрешены только на открытых пространствах в пределах 1 км от домов и с участием не более 20 человек.

Тем не менее, синагогам будет разрешено открываться с некоторыми ограничениями на предстоящий однодневный праздник Йом Кипур.

Общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме. Решение о закрытии международного аэропорта Бен-Гурион еще не принято.

Новые ограничения по-прежнему требуют одобрения Кнессета – его заседание пройдет сегодня.

По данным Министерства здравоохранения, в среду в Израиле было зарегистрировано 6808 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Израиле от коронавируса умерло 1335 человек.

Тем временем, министерство финансов Израиля с Нетаньяху совершенно несогласно. Его эксперты считают, что новое тотальное закрытие экономики будет иметь катастрофические последствия, так как уровень безработицы в последние месяцы и без этого резко вырос.

Политические же оппоненты премьер-министра обвинили его в ужесточении мер сдерживания для достижения своих целей – а именно, чтобы ослабить еженедельные протесты у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Там собираются недовольные и критикую премьера, в том числе за действия, предпринятые им во время карантина первой волны ковида. Праворадикальная партия «Ямина» назвала новые меры «деструктивными и неразумными». «Из-за протестов (власти) толкают сотни тысяч людей к безработице и разрушают экономику», – говорится в заявлении депутата от «Ямины» Айелет Шакед. Там же говорится, что партия будет выступать в Кнессите категорически против всех этих нововведений.

Тель-Авив, Елена Васильева

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