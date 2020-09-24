Лицевые щитки никак не препятствуют распространению коронавируса

Пластиковые щитки для лица никак не препятствуют распространению коронавирусной инфекции. Об этом, пишет DailyMail. Согласно новейшему исследованию, 100 процентов крошечных капель, выпущенных пациентами, инфицированными коронавирусом, выходит через эти козырьки наружу.

Альтернатива маскам для лица была рекламирована отраслевыми экспертами как обеспечивающая адекватную защиту от вируса.

И британское правительство рекомендовало носить их парикмахерам, мастерам маникюра и татуировщикам в качестве барьера между ними и покупателем.

Но компьютерное моделирование показало, что почти 100 процентов переносимых по воздуху капель размером менее пяти микрометров, выделяющихся при разговоре и дыхании, ускользают через козырек.

А половина более крупных капель размером 50 микрометров, выделяемых при кашле и чихании, попала в воздух, представляя опасность для других.

Козырьки для лица также носят врачи, медсестры и другие работники больниц, работающих с Covid-19. Но помимо щитка они оснащены еще и хирургической маской, защищающей дыхательную систему.

Макото Цубокура, руководитель исследования, проведенного Центром Рикен в Японии, предостерег от ношения защитных козырьков для лица. Он сказал The Guardian следующее: «Судя по результатам моделирования, к сожалению, эффективность лицевых щитков в предотвращении распространения капель изо рта инфицированного человека ограничена по сравнению с масками. Это особенно верно для маленьких капель размером менее 20 микрометров».

Профессор Цубокура добавил: «В то же время щитки некоторым образом работают для сдерживания капель размером более 50 микрометров».

Подтверждает все вышесказанное и исследование, проведенное Колледжем инженерии и информатики Атлантического университета Флориды, опубликованное 1 сентября 2020 года. Оно также показало, что лицевые щитки неэффективны для остановки распространения коронавируса.

В исследовании, опубликованном в журнале Physics of Fluids, ученые помещали флуоресцентные вещества в капли, чтобы контролировать их распространение. Было обнаружено, что лицевые щитки препятствуют начальному движению капель вперед, но другие частицы распространились вокруг щитка и улетели в разные стороны.

Соавтор исследования, профессор Манхар Дханак, сказал: «Из этого последнего исследования мы смогли наблюдать, что лицевые щитки способны блокировать начальное поступательное движение выдыхаемой струи, однако аэрозольные капли, выбрасываемые струей, могут двигаться вокруг козырька относительно легко. Со временем эти капли могут рассеиваться на большой площади как в поперечном, так и в продольном направлениях, хотя и с уменьшающейся концентрацией капель».

Исследование пришло к выводу, что щитки для лица не так эффективны, как обычные маски.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 24.09.20

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