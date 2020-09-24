Пятая часть жителей Британии могут отказаться добровольно вакцинироваться от Covid-19

Пятая часть жителей Великобритании может отказаться от добровольной вакцинации от коронавируса, предупреждает крупное исследование.

Исследователи обнаружили «опасный уровень дезинформации о вакцинах», который может существенно повлиять на восприятие вакцины после одобрения вакцины против Covid-19, пишет DailyMail.

В самом большом опросе на данную тему 22 процента респондентов заявили, что они вряд ли будут вакцинироваться, а еще 10 процентов оказались категорически против этого.

Лишь половина (49 процентов) из 17 500 человек, опрошенных исследователями Университетского колледжа Лондона, сказали, что они «с большой вероятностью» будут принимать участие в прививочной кампании, а три четверти (78 процентов) заявили, что считают получение прививки «вероятным».

Обеспокоенность безопасностью вакцины, недоверие к фармацевтическим компаниям и предпочтение естественного иммунитета были одними из факторов, обусловивших низкий уровень лояльности к вакционации от коронавируса, пишет DailyMail.

Полученные данные усиливают растущую озабоченность по поводу того, что социальные сети переполнены мифами и пугающими историями от противников вакцин.

Почти каждый третий англичанин (30 процентов) твердо верил, что вакцины могут вызвать неизвестные проблемы в будущем, а каждый седьмой (15 процентов) сказал, что они в той или иной степени полагали, что вакцины не работают.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 24.09.20

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