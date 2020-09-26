ВОЗ: от ковида могут погибнуть 2 миллиона человек

Число жертв Covid-19 приближается к миллиону человек, но может достичь и двух миллионов. С таким мнением выступили представители Всемирной организации здравоохранения. По их словам, действенная вакцина станет широко доступна лишь через несколько месяцев, сообщает «Евроньюс».

«Один миллион это ужасное число. Нам необходимо серьёзно задуматься над этим, презде чем оно достигнет двух миллионов. Мы можем сделать очень многое для спасения жизней: в области контроля распространения, существующих мер и тех, которые только начинают поступать в наше распоряжение. На самом деле вопрос в том, готовы ли мы все вместе сделать всё возможное, чтобы не допустить такого роста», – сообщил на пресс-конференции исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан.

В ряде стран Европы власти стараются вводить местные ограничения. Так, в нескольких районах Мадрида действует локальный жёсткий карантин, но власти столицы не решаются закрыть движение в городе полностью.

Единственная пока что страна, решившаяся на повторный тотальный локдаун по весеннему сценарию – Израиль. «Герметичный карантин», как его там называют, будет действовать минимум до 11 октября.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 26.09.20

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