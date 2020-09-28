Мир перешел отметку в миллион смертей от ковида

Мир перешел через психологическую отметку в миллион смертей от ковида. Происходит это на фоне растущей статистики заболеваемости в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Соединенных Штатах. Это вызывает определенные опасения – не будет ли вторая волна коронавируса более смертоносной?

«Миллион – ужасное число», – заявил в пятницу директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан. Он же предположил, что этот показатель довольно быстро может и удвоиться.

Как сообщает «Фигаро», в общей сложности во всем мире официально зарегистрировано 1 000 009 смертей из 33 018 877 случаев заболевания. 22 640 048 человек считаются вылеченными.

Регионы, наиболее пострадавшие с точки зрения количества смертей, – это Латинская Америка и Карибский бассейн (341 032 случая смерти на 9 190 683 случая), Европа (229 945 случаев смерти на 5 273 943 случая), а также США и Канада (214 031 смерть для; 7 258 663 случая).

Количество случаев заболевания и смертей, скорее всего, занижено из-за ограниченных возможностей тестирования или различной политики переписи в разных странах. На страновом уровне лидируют Соединенные Штаты по абсолютному количеству погибших (204 724 человека), за ними следуют Бразилия (141 741 человек) и Индия (94 503 человека). По сравнению с населением, среди наиболее пострадавших стран это число смертей больше всего в Перу (975 на миллион жителей), за которым следуют Бельгия (861), Боливия (671) и Испания (668).

Преодоление порога в миллион смертей от Covid-19 происходит в то время, когда в Европе и, в меньшей степени, на Ближнем Востоке и в США наблюдается рост числа выявленных случаев (+ 20% в Европе в одну неделю), что вызывает опасения по поводу прихода второй смертельной волны заражения. В Европе количество смертей, зарегистрированных за одну неделю, на прошлой неделе увеличилось на 11% (4509 погибших) по сравнению с предыдущей (4056).

На фоне растущей заболеваемости в Европе ужесточаются меры по противодействию распространению инфекции, что вызывает негодование у части населения. Так, в Мадриде на прошлой неделе выходили протестовать жители оказавшихся в локдауне районов города – под ограничение передвижения попали, в основном, темрритории, где живут бедняки и мигранты.

В Париже несколько десятков рестораторов, владельцев баров и ночных клубов, а также представители сектора гостиничного бизнеса и общественного питания собрались перед Домом инвалидов в воскресение в знак протеста против ужесточения мер по охране здоровья в их заведениях.

Напомним, что в четверг правительство ужесточило меры по охране здоровья в одиннадцати крупных французских городах, включая Париж, где бары должны закрыться в 22:00 с понедельника.

В Великобритании почти половина Уэльса находится в изоляции с 18:00 воскресенья: въезд и выезд из городов Кардифф и Суонси запрещен. Можно покидать территорию только для работы, если удаленка невозможна, или для того, чтобы отвезти ребенка в школу.

В Брюсселе бары и кафе должны будут закрыть свои двери с 23:00 с понедельника в связи с ростом случаев заболевания Covid-19. Магазины, торгующие напитками и едой, должны закрытьвася в 22:00, работа рынков прекращается.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.09.20

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