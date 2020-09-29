Кения еще на два месяца продлила действие ночного комендантского часа по ковиду

Кения продлит ночной комендантский час по Covid-19 в стране еще на 60 дней. Он будет действовать с 23:00 до 4:00 по местному времени. Напомним, что ранее общенациональный комендантский час начинал действовать с 21:00 до 4:00 по местному времени.

Также в стране открываются бары и разрешается продажа алкоголя в обычных закусочных, заявил президент Ухуру Кеньятта в телеобращении в понедельник. Также будет разрешено увеличить количество гостей на свадьбах и похоронах.

Послабления стали возможны потому, что уровневь заболеваемости в Кении стал падать.

«Уровень распространения ковида упал с 13% в июне и 7% в августе до 4,4% в сентябре», – сообщил президент Кеньятта.

«Вероятность второй волны вполне реальна», – отметил президент Кеньятта, призвав кенийцев сохранять осторожность и продолжать профилактические меры в этой «новой норме».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 29.09.20

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