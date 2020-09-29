Израиль вышел в мировые лидеры по смертности от ковида в расчете на душу населения

Израиль обогнал США по соотношению смертей от коронавируса к количеству жителей. В то же время он находится в лидерах стран с наибольшим количеством новых ежедневных инфекций, если вести учет с расчетом на душу населения.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Израиля. Согласно ему, за последнюю неделю в Израиле впервые с начала пандемии показатель смерти составляет 3,5 смертей на миллион жителей, а в США – около 2,2.

Напомним, что в Израиле введен трехнедельный карантин сроком до 11 октября, но в связи с тем, что ситуация с распространением ковида никак не улучшается, вероятнее всего, он будет продлен.

Тель-Авив, Елена Васильева

Тель-Авив. Другие новости 29.09.20

В Подмосковье резко увеличилось число госпитализаций больных с COVID-19. / Бидонько не исключил, что к сентябрю 2021 года не удастся полностью справиться с Covid-19. / «Вирус сделал свое злое дело»: в Госдуме почтили память умершего от ковида депутата и объявили о новых мерах предосторожности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»