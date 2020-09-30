В Индии более 63 миллионов человек могли быть инфицированы ковидом

В Индии более 63 миллионов человек могли заразиться Covid-19 – это примерно в 10 раз превышает официальные данные.

По данным Индийского совета медицинских исследований, национальный опрос, в котором приняли участие более 29000 человек в 700 деревнях и пригородах, показал, что примерно у каждого пятнадцатого человека в возрасте старше 10 лет есть антитела к коронавирусу. Опрос проводился с середины августа до середины сентября.

Тесты на антитела, также известные как серологические тесты, проверяют наличие белков, называемых антителами, в иммунной системе, которые указывают, подвергся ли кто-то воздействию вируса.

Согласно последней государственной переписи населения 2011 года, из 1,3 миллиарда граждан страны более 966 миллионов находятся в возрасте 10 лет и старше. Если один из 15 человек этой группы был инфицирован Covid-19, тогда речь может идти о почти 64 миллионах инфицированных.

По данным, собранным университетом Джонса Хопкинса, по состоянию на среду в Индии зарегистрировано более 6,1 миллиона случаев заболевания ковидом и 96 000 смертей.

Исследование показывает, что на каждую официально зарегистрированную инфекцию приходится от 26 до 32 инфицированных, которые выпадают из поля зрения официальной медицины – рассказал доктор Балрам Бхаргава, директор медицинского совета Индии на пресс-конференции во вторник.

Это соответствует тому, что многие эксперты предупреждали в течение нескольких месяцев – что кризис с коронавирусом в Индии может быть гораздо более ужасным, чем предполагают официальные данные.

Этому есть множество причин: люди просто не проходят достаточного тестирования. Иногда возникают ошибки в отчетности и регистрации инфекций. Изменение государственной стратегии может запутать цифры и нарисовать обманчивую картину ситуации, сообщает CNN.

«Поскольку большая часть населения по-прежнему подвержена этому заболеванию, необходимо избегать усталости от профилактики», – сказал Бхаргава, добавив, что риск заражения наиболее высок в городских трущобах, где миллионы людей живут в тесноте, часто в антисанитарных условиях.

Нью-Дели, Елена Васильева

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