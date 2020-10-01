Жители Якутии массово заразились коронавирусом после встречи с народным целителем

В якутском городе Нюрба у 27 жителей выявили коронавирусную инфекцию после приезда народного целителя. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Резкий скачок заболеваемости в Нюрбе зафиксировали 30 сентября. В это время состоялись встречи гастролирующего народного целителя с гражданами. Сколько человек заболели, побывав на мероприятиях, точно неизвестно.

Предположительно, источником инфекции являлся сам целитель. Все его контактные лица изолированы, отметила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина.

В регионе усилят контроль за массовыми мероприятиями. «Это касается, в том числе и районов, где проводили праздники городов, сел, наслегов. Массовые мероприятия на территории республики не допускаются», – добавила Балабкина.

По данным федерального оперштаба по борьбе с covid-19, за последние сутки в Якутии выявили 87 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии там заразились 9467 человек.

Якутск, Зоя Осколкова

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