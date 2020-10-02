Британские ученые: потеря обоняния – вернейший признак ковида

Потеря обоняния может быть очень надежным индикатором инфекции Covid-19.

Согласно новому исследованию, опубликованному в четверг, потеря запаха и вкуса – верный признак того, что у вас может быть именно коронавирус.

Британские исследователи заявили, что людям, которые теряют запах или вкус, следует подумать о самоизоляции, даже если у них нет других симптомов, сообщает CNN.

«Наши исследования показывают, что потеря обоняния и вкуса является очень надежным индикатором того, что кто-то болен Covid-19. Если мы хотим сократить распространение пандемии, власти во всем мире должны рассматривать это как повод к изоляции, тестированию и отслеживанию контактов», – рассказала Рэйчел Баттерхэм из больниц Университетского колледжа Лондона, руководитель исследовательской группы по изучению симптомов ковида.

Как проводилось исследование: команда изучила 590 добровольцев, которые жаловались на потерю запаха или вкуса. Они проверили 567 из них на коронавирус.

Из 567 испытуемых 77,6% дали положительный результат на антитела к SARS-CoV-2. В целом, 80,4% участников сообщили о потере запаха и 77,8% из тех, кто сообщил о потере вкуса, имели положительный результат теста, сообщила команда в журнале PLoS Medicine.

Почти 40% из тех, кто дал положительный результат на антитела, не имели ни температуры, ни кашля.

Баттерхэм и ее коллеги также обнаружили, что участники с одной лишь потерей обоняния почти в три раза чаще, чем пациенты с простой потерей вкуса, имели антитела к Covid-19, а участники с комбинированной потерей обоняния и вкуса – имели антитела к ковиду в четыре раза чаще.

«Эти данные свидетельствуют о том, что потеря обоняния является очень специфическим симптомом Covid-19, в отличие от потери вкуса, несмотря на их сопоставимую частоту», – пишут исследователи.

Добавим, что в исследовании участвовали добровольцы – замеры проводились в период с 23 апреля по 14 мая, во время пика вспышки Covid-19 в Лондоне. В исследовании не принимала участие группа сравнения людей, не потерявших обоняния и/или вкуса.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.10.20

Детей и молодежь назвали главными виновниками распространения Covid-19. / В Крыму за сутки выявили почти сотню зараженных коронавирусом. / В Челябинской области умерли еще пятеро зараженных коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»