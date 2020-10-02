Турция: в статистике не учитывают все выявленные случаи коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа признал в четверг, что Турция считала для статистики не всех инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, бессимптомные случаи не включались в ежедневную сводку.

Поскольку после летнего спада количество заболевших снова начало расти, министерство здравоохранения Турции начало публиковать количество новых «пациентов» вместо количества новых случаев с 29 июля. По словам Коджи, это были люди, у которых были признаки инфекции.

Однако Коджа признал, что количество этих «пациентов» значительно ниже, чем количество фактически подтвержденных случаев: «Люди с положительным результатом теста, но без симптомов, составляют подавляющее большинство».

Однако, по его словам, это не ключевая группа: «Те, кто входят в эту группу, не имеют первостепенного значения для пандемии. На самом деле следует обращать внимание на количество новых пациентов с симптомами».

Коджа добавил, что даже несмотря на то, что правительство не публиковало количество бессимптомных случаев, эпидемиологам удалось изолировать этих людей и предотвратить распространение вируса. Турция – не единственная страна, которая публикует статистику, не включая бессимптомных носителей. К примеру, Китай, начиная с весны, публикует только количество зараженных с симптомами.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 02.10.20

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