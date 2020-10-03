Роспотребнадзор озвучил еще один фактор защиты от COVID-19

В период роста заболеваемости коронавирусом важно не замерзать. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», давно известно, что переохлаждение резко ослабляет иммунитет к инфекциям, поэтому в период эпидемии специалисты рекомендуют одеваться по погоде и не выстуживать помещения.

«Наша задача сейчас соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором, – цитирует Пшеничную РИА «Новости». – Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.10.20

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