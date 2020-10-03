В России за сутки от коронавируса умерли 174 человека

В России за минувшие сутки выявлено 9 тысяч 859 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые случаи зафиксированы в 85 регионах. Больше всего в Москве – 2 тысячи 884. На втором месте Санкт-Петербург – 358.

Зарегистрировано 174 летальных случая, в том числе 32 в Москве, в Санкт-Петербурге – 30.

Всего с начала пандемии в России подтверждено 1 млн 204 тыс 502 случая коронавируса, от инфекции умерли 21 тысяча 251 человек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.10.20

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