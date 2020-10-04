В России за сутки выявлено 10,5 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки подтверждено 10 тысяч 499 новых случаев COVID-19. Зараженные выявлены в 85 регионах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Москве зафиксировано 3 тысячи 327 инфицированных, в Санкт-Петербурге – 392, в Московской области – 296. Это самые высокие показатели среди регионов.

Меньше всего выявлено в Чечне – 4, Ненецком автономном округе – 2 и на Чукотке – 1.

Всего с начала пандемии в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 215 тысяч 1 случай коронавируса.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с COVID-19 за сутки подтверждено 107 летальных случаев. Наибольшее число отмечено в Москве – 29, в Санкт-Петербурге – 25, Ростовской области – 9.

За весь период эпидемии в РФ умерли 21 тысяча 358 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 тысячи 284 человека. С начала пандемии от коронавируса вылечено 979 тысяч 143 человека.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.10.20

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