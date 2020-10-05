Больной Трамп прокатился на автомобиле, чтобы поприветствовать своих сторонников

Дональд Трамп временно покинул стены армейского медицинского центра, чтобы совершить прогулку в президентском лимузине.

Разумеется, окна бронированного «Кадиллака номер один» были подняты. Но вопросы, как полагает часть американской прессы, тем не менее, остаются и касаются они мер предосторожности, которые были предприняты президентом, его охраной и его врачами, сообщает «Евроньюс»

Сам американский лидер отмел все сомнения: «Я многое понял о COVID, это как пойти в школу и побывать на уроке. Это настоящая школа. Это не учебник. Это практическое занятие. И это очень интересно».

Коллектив военврачей (Трамп – главнокомандующий, и его лечат армейские медики) отмечает, что выздоровление президента идет быстрыми темпами.

Врач Брайан Гарибальди сообщил: «Сейчас он себя чувствует неплохо. Наша задача – организовать правильное питание, убедить президента в необходимости горячего питья. Не залеживаться в постели, постоянно двигаться. Если дела пойдут так и дальше, мы надеемся, что мы можем планировать его выписку. Он останется в Белом доме и там продолжит лечение».

Есть сообщения, что медики используют в лекарственной терапии, назначенной Трампу, стероидные препараты, у которых имеются противовоспалительные свойства.

Лейб-медик президента капитан 2-го ранга Шон Конли подтвердил, что у его пациента в пятницу была высокая температура и насыщение легких кислородом упало до 94%, на 4 % меньше нормы, при этом доктор Конли отметил, что Трампу не требовалась поддержка органов дыхания.

В настоящий момент в США COVID-19 заражены почти 7 миллионов 700 тысяч человек.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 05.10.20

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