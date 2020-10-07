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Среда, 7 октября 2020, 16:23 мск

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В Брюсселе на месяц закроют бары и кафе из-за коронавируса

В столице Бельгии закроют все бары и кафе из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ограничения продлятся как минимум на месяц. Об этом сообщил главы правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворт.

Запрет на работу чайных, кафе, кафетериев при спортклубах и приемных залов в Брюсселе начнет действовать с 8 октября. При этом рестораны в столице будут открыты.

Решение было принято из-за резкого роста суточной заболеваемости коронавирусом. По уровню инфицирования в Европе столица Бельгии находится на втором месте после Мадрида. На третьем месте располагается Париж.

Ранее бельгийские власти рекомендовали гражданам сократить круг близного общения до трех человек. К себе домой можно приглашать не более четырех человек. Это правило в равной степени относится и к встречам в ресторанах, кафе и отелях.

По последним данным, в Бельгии с начала пандемии Covid-19 выявили свыше 134 тысяч заражений коронавирусом, более 10 тысяч инфицированных скончались.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 07.10.20

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