Лечение Трампа от коронавируса обошлось в сто тысяч долларов

Лечение президента США Дональда Трампа от коронавирусной инфекции стоило 100 тысяч долларов. К такому выводу пришли журналисты из New York Times. Ранее американский лидер заявил, что каждый житель США должен получить такое же лечение от Covid-19, как и он сам.

По информации газеты, Трамп прошел большое количество тестов на коронавирус, получил кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами. «Для того, кто не является президентом, это бы стоило более 100 тысяч долларов в американской системе здравоохранения», – говорится в статье.

Кроме того, перелет главы государства в клинику и обратно обошелся бюджету в 40 тысяч долларов.

Напомним, инфекцию обнаружили у Трампа и его супруги 2 октября. Президент провел в больнице три дня, его выписали в 5 октября. Врачи сообщили, что у главы государства нет симптомов Covid-19, президент продолжит лечение в своей резиденции.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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