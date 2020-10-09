ВОЗ отчиталась о рекордном росте заболеваемости Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшие сутки в мире коронавирусом заразились 338 779 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии Covid-19. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 2 октября – 330 340 инфицированных. В то же время Университет Джонса Хопкинса, который также собирает статистику по заразившимся в реальном времени, сообщил о суточном приросте заразившихся в 349 254 человека.

В европейских странах, по данным ВОЗ, за последние сутки выявили 96 996 новых случаев коронавирусной инфекции – это самый высокий показатель в Европе с начала пандемии.

Как следует из данных организации, всего в мире выявлено 36 002 827 млн случаев заражения коронавирусом человек, умерли 1 049 89 человек. В топ-5 стран лидеров по количеству заразившихся входят США (свыше 7,4 млн), Индия (6,83 млн), Бразилия (4,96 млн), Россия (1,26 млн) и Колумбия (869,8 тыс.). Наибольшее число смертей зарегистрировано в США (209,45 тыс.), Бразилии (147,49 тыс.) и Индии (105,5 тыс). Россия находится на 13-м месте (22,05 тыс).

Между тем, по информации Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день Covid-19 подтвержден у 36 516 788 млн человек, скончались 1 061 888 заразившихся.

Ранее ВОЗ заявляла, что реальное количество заразившихся ковидом в мире может значительно превышать число выявленных случаев заболевания и достигать 10% от населения планеты, которое составляет свыше 7, 81 млрд человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.10.20

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