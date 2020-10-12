Жителей Циндао обследуют на ковид после шести эпизодов инфицирования среди горожан

Мегаполис Циндао подвергнется тотальному обследованию на предмет ковида после шести эпизодов заражения ковидом среди жителей. Об этом в понедельник сообщили китайские органы здравоохранения. Под инфекционный контроль попали 9 миллионов человек, но всем ли им сделают тесты – пока неизвестно.

Напомним, что Китай, где новый коронавирус появился в конце 2019 года, в течение нескольких месяцев сдерживал эпидемию на своей территории благодаря строгому контролю эпидемиологической ситуации, ношению масок, мерам социального дистанцирования, отслеживания контактов инфицированных и т.д. Ежедневная статистика из страны не показывает никаких признаков второй волны, в отличие, к примеру, от западных стран.

В национальном масштабе каждый день выявляется лишь несколько новых пациентов, почти все из которых китайцы, возвращающиеся из-за границы и помещенные на карантин по прибытии.

Но обнаружение в воскресенье в Циндао (восток) шести случаев коронавируса местного происхождения усиливает опасения по поводу возобновления эпидемии. По данным местных органов здравоохранения, все инфицированные, похоже, имеют отношение к городской больнице, которая лечит пациентов с Covid-19. Но очаг заражения пока не известен. На данный момент уже около 143 000 человек были проверены на предмет выявления контактных лиц. Мэрия также объявила о масштабной кампании по тестированию населения. Оно должно пройти за пять дней.

Приморский город, Циндао известен во всем мире своим знаменитым пивом «Циндао». Пивоварня была создана здесь во время немецкого колониального господства (1898-1914). Каждый год летом многие туристы стекаются в Циндао на Октоберфест – в этом году он прошел в августе при массовом скоплении людей и без соблюдения масочного режима.

Циндао, Елена Васильева

Циндао. Другие новости 12.10.20

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