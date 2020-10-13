Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от Covid-19 из-за болезни участника

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины против Covid-19 из-за необъяснимой болезни у одного из участников, сообщается на сайте компании. В связи с этим Johnson & Johnson приостанавливает тестирование вакцины и закрывает программу набора новых участников испытаний.

В настоящее время эксперты выясняют причины ухудшения состояния здоровья добровольца. При этом компания не уточнила подробности произошедшего, пообещав предоставить дополнительную информацию после сбора всех фактов.

Johnson&Johnson начала третий этап испытаний вакцины 23 сентября. В ней должны были участвовать 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР.

Напомним, в сентябре компания AstraZeneca приостановила тестирование вакцины Оксфордского университета из-за болезни участника. Сейчас компания ожидает разрешения регулятора в США на продолжение испытаний.

Москва, Наталья Петрова

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