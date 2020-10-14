Уровень инфицирования ковидом медицинских работников существенно снизился

Уровень инфицирования Covid-19 среди медицинских работников, намного превышавший таковой среди населения в целом, снижается даже в странах, где пандемия продолжает свирепствовать. Об этом в ходе брифинга заявили во вторник представители ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения указала, что данные, собранные в 83 государствах, в основном в Европе и Америке, теперь показывают, что цифры инфицирования, которые росли с начала пандемии, теперь начали снижаться.

В то время как ВОЗ ранее упоминала о 14% инфицированных лиц, осуществляющих уход за ковидными больными, теперь этот процент составляет менее 3%.

Москва, Елена Васильева

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