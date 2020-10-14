Теории заговора и недоверие к вакцинам связаны

До трети населения в некоторых странах мира искренне верят во всяческие теории заговора вокруг Covid-19, что приводит к усилению недоверия к вакцинации. «Мы обнаружили четкую связь между верой в теории заговора и нежеланием пользоваться вакцинами», – прокомментировал один из авторов этого исследования Сандер ван дер Линден, исследователь социальной психологии из Университета им. Кембридж (Англия).

Данные, опубликованные в британском журнале Royal Society Open Science, были собраны в ходе опросов, проведенных в Великобритании (две последовательные волны с участием около 1000 человек), США, Ирландии, Мексике и Испании (по 700 участников в каждой стране).

Исходя из полученных выводов, самым популярным ковидными мифом является теория о том, что коронавирус был намеренно изготовлен в лаборатории в китайском городе Ухань.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 14.10.20

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