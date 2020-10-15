В Якутии учреждения культуры переводят на удаленку

Правительство Якутии ввело ограничения для организаций, работающих в сфере культуры. Ранее в регионе продлили карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом.
В частности, в Якутии ввели запрет на проведение мероприятий малых, камерных форм. При этом постановки в больших залах разрешены с соблюдением мер безопасности.
Учреждениям культуры рекомендовано обеспечить дистанционную форму работы не менее чем для 50% сотрудников, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кроме того, запрещены командировки, выезды на гастроли.
1 октября ограничительные меры, введенные в Якутии из-за ситуации с коронавирусом, были продлены до 30 октября.
Якутск, Зоя Осколкова
Якутск. Другие новости 15.10.20
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