В Якутии учреждения культуры переводят на удаленку

Правительство Якутии ввело ограничения для организаций, работающих в сфере культуры. Ранее в регионе продлили карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом.

В частности, в Якутии ввели запрет на проведение мероприятий малых, камерных форм. При этом постановки в больших залах разрешены с соблюдением мер безопасности.

Учреждениям культуры рекомендовано обеспечить дистанционную форму работы не менее чем для 50% сотрудников, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, запрещены командировки, выезды на гастроли.

1 октября ограничительные меры, введенные в Якутии из-за ситуации с коронавирусом, были продлены до 30 октября.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 15.10.20

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