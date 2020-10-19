Израиль частично отменяет ковидный карантин

Начиная с воскресенья в Израиле частично отменены карантинные меры, введённые повторно в связи с распространением коронавируса: возобновляется работа некоторых предприятий, открываются детские сады и другие дошкольные учреждения для детей младше 6 лет. Ресторанам разрешено продавать еду на вынос, причём не только живущим поблизости, ограничение на передвижение лишь в радиусе одного километра от дома также упразднено, сообщает «Евроньюс».

«Я чувствую себя прекрасно, – говорит эта женщина, – потому что вот я пью кофе на улице, я могу выходить из дома. Я персональный тренер, и вот буду опять тренировать людей, смогу, наконец, делать это лицом к лицу, и это здорово!"

Вновь открыты для верующих площади у Храма Гроба Господня и у Стены Плача, но пока лишь для молитв небольшими группами в специальных отгороженных отсеках.

Общенациональные меры изоляции и дистанцирования действовали в Израиле с 18 сентября. Но их не соблюдали в общине харедим (ультраортодоксальных евреев), хотя именно там были зарегистрированы наихудшие вспышки Covid-19. И многие израильтяне считают это безрассудством: «Они словно смеются над нами! Словно всё это просто шутки. Вы только просмотрите, что происходит внутри харедим: вот, к примеру, им говорят не открывать школы – а они открывают. То есть среди нас есть люди, которые о других совсем не заботятся. Так какое тогда имеет значение, буду я сам соблюдать ограничения или нет? Такое ощущение, что над тобой просто издеваются».

Тем не менее, жёсткие карантинные меры позволили снизить рост суточного числа новых случаев заражения коронавирусом с 9 000 до 2 000. Первый этап смягчения карантина продлится до конца месяца. Однако при резком росте уровня инфицированных это решение может быть пересмотрено. Напомним6 что Израиль – первая страна в мире повторно вводившая карантин в связи с распростарением коорнавирусной инфекции.

Тель-Авив, Елена Васильева

Тель-Авив. Другие новости 19.10.20

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