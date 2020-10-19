Уборщица пила воду из унитаза, чтобы доказать, что хорошо делает свою работу

Уборщица в Китае выпила воду из унитаза, который только что вымыла. Ее поступок был запечатлен на полуминутном видео.

Столь эксцентричный шаг (тем более во время коронавирусной пандемии) она предприняла, чтобы убедить своего начальника в качестве выполняемой работы. Компания, в которой она работает, назвала ее «образцовой работницей». После того, как видео стало вирусным, сама уборщица прокомментировала всю ситуацию в том духе, что ее поступок должен мотивировать и е коллег работать более тщательно.

Запись, где женщина пьет воду из унитаза, была сделана на предприятии по производству удобрений в провинции Шаньдун на востоке Китая. Его публикация вызвала бурную дискуссию в китайских социальных сетях.

В то время как сторонники утверждают, что это истинный образец усердия и преданности своей профессии, противники считают содержание видео недостойным. Многие полагают, что пить воду из унитаза уборщицу заставило руководство.

Однако компания, в которой работает уборщица, которую они называют «миссис Лу», защищает себя, говоря, что служащая решила действовать по собственной воле и ее пример должен быть для коллег заразительным.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 19.10.20

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