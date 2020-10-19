Вспышка коронавируса выявлена в психинтернате под Псковом: десятки зараженных

Врачи обнаружили очаг коронавируса в Плюсском психоневрологическом интернате в Псковской области. Covid-19 на данный момент выявлен у 43 человек. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем инстаграме.

По его словам, в интернате проживают 57 человек и работают 30 сотрудников. Изначально коронавирусная инфекция была диагностирована у одной из медсестер, после отработки круга контактных было выявлено еще 42 случая заражения, рассказал губернатор. В числе инфицированных 35 постояльцев учреждения и 7 сотрудников. «У всех болезнь протекает бессимптомно, в учреждении усилены санитарно-эпидемиологические меры профилактики», – уточнил Ведерников.

В Псковской области, по информации оперштаба, по состоянию на 18 октября зарегистрировано 6662 случая коронавируса, скончались 67 человек с Covid-19, выздоровели 4 376 заболевших.

Псков, Наталья Петрова

Псков. Другие новости 19.10.20

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