Генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины после заражения ковидом впал в кому

Заразившийся коронавирусом генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), член ЦК движения ФАТХ Саиб Арикат впал в кому.

Об этом сообщила больница Хадасса в Иерусалиме, где политик находится со вчерашнего дня.

«Он провел спокойную ночь, но сегодня утром его состояние ухудшилось. После респираторного кризиса он сейчас находится в коме и проходит искусственную вентиляцию легких», – говорится в сообщении из медицинского центра.

Больница Хадасса заявила, что лечение Эреката «представляет собой серьезную проблему», поскольку несколько лет назад ему была сделана трансплантация легкого с серьезными последствиями для его иммунной системы. Прямо сейчас Эрекат страдает не только от коронавируса, но и от бактериальной инфекции.

Напомним, в воскресенье Ариката перевели из его резиденции в Иерихоне (Западный берег) в Иерусалим. Скорую вызвала семья, после того, как состояние больного ухудшилось.

О заражении Ариката коронавирусом стало известно 9 октября. Все это время он лечился дома в Иерихоне, находясь на самоизоляции.

Палестина, Елена Васильева

Палестина. Другие новости 19.10.20

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