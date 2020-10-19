Коронавирус живет на коже в 5 раз дольше, чем грипп – японские исследователи подтверждают необходимость частого мытья рук

Японские исследователи обнаружили, что коронавирус остается активным на коже в течение девяти часов- таким образом, подтверждается необходимость частого мытья рук для борьбы с пандемией Covid-19. Для сравнения, патоген, вызывающий грипп, выживает на коже около 1,8 часа, говорится в исследовании, опубликованном в этом месяце в журнале Clinical Infectious Diseases .

«Девятичасовая выживаемость SARS-CoV-2 (штамм вируса, вызывающего заболевание Covid-19) на коже человека может увеличить риск передачи контактным путем по сравнению с IAV (вирусом гриппа A или грипп A), что ускорит пандемию», – говорится в исследовании.

Японские исследователи проверили образцы кожи, взятые при вскрытии, примерно через день после смерти. И коронавирус, и вирус гриппа инактивируются в течение 15 секунд с помощью этанола, используемого в дезинфицирующих средствах для рук. «Более длительное выживание SARS-CoV-2 на коже увеличивает риск передачи при контакте, но гигиена рук может снизить этот риск», – говорится в исследовании.

Исследование поддерживает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по регулярному и тщательному мытью рук для ограничения передачи вируса.

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