Заболевших ковидом во всем мире уже больше 40 миллионов

В понедельник во всем мире число случаев Covid-19 превысило 40 миллионов. Таковы данные, озвученные Университетом Джонса Хопкинса, сообщает CNN.

Во всем мире от последствий вируса погибло более 1,1 миллиона человек. Больше всего заболевших по-прежнему в США – этот показатель приближается к 8,2 миллиона, летальность движется к отметке в 220 000.

На втором месте по количеству заболевших – Индия. Речь идет 7,6 миллиона инфицированных и более 110 000 смертей. Бразилия занимает третье место по количеству случаев заболевания, зарегистрировав 5,2 миллиона случаев. Также было зарегистрировано более 150 000 смертей.

Между тем, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что число смертей в Европейской экономической зоне превысило 200000 человек, а число случаев заболевания – 4,8 миллиона.

Москва, Елена Васильева

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