Пациенты с коронавирусом умирают в больницах чаще, чем больные гриппом

Пациенты с коронавирусом чаще страдают от осложнений и умирают чаще, чем пациенты с гриппом. Такова статистика, озвученная во вторник Центрами по контролю и профилактике заболеваний (СDC) в США.

По подсчетам экспертов, пациенты с Covid-19 почти в 19 раз чаще испытывают острый респираторный дистресс-синдром, в два раза чаще нуждаются в интенсивной терапии и в пять раз чаще умирают, чем пациенты с гриппом, сообщает CNN. В ходе подсчетов были проанализированы 9 тысяч историй болезни пациентов с ковидом и гриппом.

Пребывание в больнице пациентов с коронавирусом было почти в три раза дольше, и почти у четверти этих пациентов были осложнения, связанные с тремя или более системами организма. Исследовательская группа под руководством CDC обнаружила также, что они подвержены повышенному риску 17 осложнений со здоровьем.

У пациентов с коронавирусом в два раза выше риск возникновения пневмонии, миокрадита, тромбоза глубоких вен, а также тромбоэмболии легочной артерии, кровоизлияния в мозг и печеночной недостаточности. Пациенты с гриппом чаще страдали обострением астмы и хронической обструктивной болезнью легких.

Хотя пациенты с коронавирусом были в среднем немного старше, у пациентов с гриппом были в анамнезе более серьезные заболевания.

Около 48% больных коронавирусом и 25% больных гриппом были чернокожими. Исследователи обнаружили, что пациенты с коронавирусом, которые не были белыми, подвергались большему риску респираторных, неврологических и почечных осложнений и сепсиса.

Врачи считают, что это подчеркивает непропорциональное влияние Covid-19 на группы расовых и этнических меньшинств, которое нельзя объяснить только возрастом или основными заболеваниями.

Пациенты, включенные в исследование, дали положительный результат на коронавирус в период с 1 марта по 31 мая 2020 года или на грипп с 1 октября 2019 года по 1 февраля 2020 года. Исследователи установили эти временные рамки, чтобы не включать в исследование пациентов, которые были инфицированы как коронавирусом, так и гриппом.

Вашингтон, Елена Васильева

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