В Мексике женщина одновременно заболела и коронавирусом, и гриппом

Мексика сообщила о пациенте, который одновременно заразился COVID-19 и сезонным гриппом. По словам главного эпидемиолога страны Хосе Луиса Аломиа, это 54-летняя женщина с ожирением, которая также страдает «аутоиммунными заболеваниями, раком и хроническим заболеванием легких», сообщает газета El País.

Симптомы коронавируса появились в конце сентября, а тесты, проведенные 2 и 3 октября, подтвердили наличие инфекции.

«При дополнительном обследовании врачи обнаружили, что он также болен гриппом типа A / H1N1», – рассказал Аломия, который охарактеризовал состояние пациентки как серьезное, но стабильное.

Мексика – четвертая страна в мире, наиболее пострадавшая от коронавируса. На данный момент почти 87 000 из 860 000 инфицированных умерли от COVID-19.

Мехико, Елена Васильева

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