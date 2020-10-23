Эпидемиолог: дети меньше разносят коронавирус, чем взрослые

Ученые не подтвердили предположение о том, что дети активно распространяют коронавирус и заражают взрослых. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян, ссылаясь на исследование европейских ученых. По его словам, все происходит ровно наоборот.

Как отметил академик, в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что «не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», передает РИА «Новости».

Ученый пояснил, что для размножения в организме вирусу нужно проникнуть в клетки, главными «входными воротами» является рецептор ACE2. Он добавил, что представленность этого рецептора увеличивается с возрастом – у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых.

По словам Тотоляна, у детей из-за минимальной представленности рецептора вирусная нагрузка небольгая даже при заражении. Поэтому они «гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек», пояснил академик.

Москва, Наталья Петрова

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