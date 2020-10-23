Поесть, выпить и сходить в клуб в Приморье теперь можно только до 23:00

Кафе, бары, рестораны и ночные клубы Приморья больше не смогут работать по ночам. В связи с ограничительными мерами, задействованными для того, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, клиентов можно будет обслуживать только до 23 часов.

Как сообщает портал Новости Владивостока, соответствующее предложение было озвучено на заседании регионального оперштаба в пятницу, 23 октября.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, кафе и рестораны могут продолжить работу в дневное время при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований. Ограничения вводятся, в первую, очередь для того, чтобы пресечь нарушения санитарных правил в ночных клубах, где регулярно фиксируется полное игнорирование гражданами требований о соблюдении социальной дистанции.

«Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23:00, потому что в этот период там, в основном, находятся представители социальной группы, среди которой наибольшее количество зафиксированных новых случаев заболевания – люди возрастом от 30 до 40 лет», – считает главный санитарный врач Приморья.

Губернатор края Олег Кожемяко поддержал предложение Роспотребнадзора, соответствующее решение оперативного штаба будет подготовлено в течение дня.

За минувшие сутки в Примерье было выявлено 130 человек с коронавирусом, всего с начала пандемии в регионе было инфицировано 13 941 человек, скончался 141 человек.

Владивосток, Елена Васильева

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